Tragedia in centro a Palermo muore un ciclista investito da uno scooter elettrico

Un ciclista di 77 anni è morto a Palermo in via Gaetano Daita. Giuseppe Gargano, questo il nome della vittima, proveniva da via Archimede e ha improvvisamente svoltato in controsenso, scontrandosi con un giovane in sella a uno scooter elettrico. È intervenuta la polizia stradale e gli agenti dell’infortunistica della municipale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tragedia in centro a Palermo, muore un ciclista investito da uno scooter elettrico

News recenti che potrebbero piacerti

Tragedia nel centro nebroideo: Giuseppe Di Dio è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco davanti a un bar in via Roma - facebook.com Vai su Facebook

Turista tedesco muore mentre fa il bagno in mare - Un uomo di 63 anni, di nazionalità tedesca, è morto annegato mentre si trovava in mare nei pressi della spiaggia di Mazzaforno. Da tp24.it

Palermo: tragedia a Mondello, giovane muore colpito da elica gommone - Tragedia a Mondello dove un giovane è morto colpito dall'elica del gommone su cui si trovava insieme ad alcuni amici. Riporta affaritaliani.it

Si tuffa e finisce tra eliche del gommone, muore a Palermo - Tragedia a Mondello dove un giovane di 23 anni, Simone La Torre, si è tuffato dal gommone finendo sull'elica del natante che gli ha provocato gravissime ferite al torace: il giovane è morto poco dopo. Lo riporta ansa.it