Tragedia a Bologna morto Ettore Pausini | lo zio di Laura travolto da un’auto pirata

L’uomo, 78 anni, è stato investito mentre rientrava da un giro in bici in via degli Stradelli Guelfi. Le indagini sono in corso per rintracciare il conducente dell’auto, fuggito dopo l’impatto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Tragedia a Bologna, morto Ettore Pausini: lo zio di Laura travolto da un’auto pirata

