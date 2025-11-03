Tragedia a Bologna morto Ettore Pausini | lo zio di Laura travolto da un’auto pirata

Tgcom24.mediaset.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’uomo, 78 anni, è stato investito mentre rientrava da un giro in bici in via degli Stradelli Guelfi. Le indagini sono in corso per rintracciare il conducente dell’auto, fuggito dopo l’impatto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

tragedia a bologna morto ettore pausini lo zio di laura travolto da un8217auto pirata

Tragedia a Bologna, morto Ettore Pausini: lo zio di Laura travolto da un'auto pirata

