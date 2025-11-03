Tragedia a Bologna | grave lutto per Laura Pausini | incidente stradale fatale
Un grave lutto colpisce la cantante italiana: è morto lo zio Ettore, colpito da un automobile pirata mentre era in sella alla sua bicicletta La cantante, conosciuta in tutto il mondo, è sotto shock: un incidente stradale ha colpito la sua famiglia: ieri, al termine di un allenamento in bicicletta, è stato travolto e ucciso lo zio Ettore. Un personaggio sempre presente nella sua vita e al quale era molto legato. – cityrumors.it I Carabinieri hanno immediatamente aperto un’indagine: le forze dell’ordine stanno analizzando le telecamere di sorveglianza, per cercare di identificare la targa del veicolo e chi era alla guida. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
