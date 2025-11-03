Traffico Roma del 03-11-2025 ore 20 | 30

Luceverde Roma incidente sulla via Aurelia Castel di Guido nelle due direzioni intenso il traffico sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra la Bufalotta e la via Appia e poi lungo la carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Pontina è tra la via Appia la Tiburtina in uscita da Roma trafficate la Salaria e la bustina cos'è sulla via Flaminia nelle due direzioni tra Raccordo Anulare e la Cassia sulla tangenziale est file da Corso di Francia alla Salaria verso San Giovanni e poi direzione Stadio Olimpico Kalos vincola 24 alla Salaria in centro per accertamenti tecnici su Largo Corrado Ricci dove è crollata una parte della muratura della Torre dei conti è chiusa via Cavour all'altezza di via degli Annibaldi direzione Fori Imperiali chiusura e stanno interessando anche salita del Grillo e l'intero asse di via dei Fori Imperiali questa sera allora Olimpico alle 20:45 incontro di calcio Lazio Cagliari solita disciplina provvisoria di traffico nell'aria circostante lo stadio ed è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

