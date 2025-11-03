Luceverde Roma ma in trovati chiusa la via Aurelia per incidente all'altezza di Castel di Guido verso Roma trafficato il raccordo anulare code a tratti in carreggiata interna Flaminia Salaria tra Bufalotta lo svincolo A24 e poi tra Casilina e Appia se sta situazione in carreggiata esterna tra Aurelia e la Roma Fiumicino e poi tra la via e lo svincolo A24 per Teramo in uscita da Roma a trafficata e la Flaminia la Salaria e la Tiburtina come poi sulla tangenziale est da Corso di Francia da Salaria verso San Giovanni in direzione Stadio Olimpico dallo svincolo A24 fino alla Salaria in centro per accertamenti tecnici su Largo Corrado Ricci dove è crollata una parte della muratura della Torre dei conti è chiusa via Cavour all'altezza di via degli Annibaldi direzione Fori Imperiali chiusura e stanno interessando anche salita del Grillo e l'impero di via dei Fori Imperiali allo stadio Olimpico alle 20:45 incontro di calcio Lazio Cagliari solita disciplina provvisoria di traffico nell'aria circostante lo stadio Olimpico è del tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-11-2025 ore 18:30