Traffico Roma del 03-11-2025 ore 16 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in centro vicino ai Fori Imperiali per il crollo di una parte della Torre dei conti chiuso Largo Corrado Ricci chiuse anche via Cavour da via degli Annibaldi via dei Fori Imperiali è salita del Grillo da Largo Magna deviate le linee bus 51 75 85 87 117 118 in Viale Tiziano fino al 14 novembre ridotta per lavori di potatura da viale delle Belle Arti a via Fratelli archibugi fino al 8 dicembre fermi tutti i tram cittadini e quindi le linee 235 14:19 e questo per consentire dei lavori alla struttura della sopraelevata di via Prenestina In alternativa attacca disposto corse autobus che sono le intere tratte tranviarie https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-11-2025 ore 16:30

