Traffico Roma del 03-11-2025 ore 14 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in centro chiusura in via Cavour e via dei Fori Imperiali sono deviate le linee 5175 8587 117 e 118 informazioni su Roma mobilita.it del quadrante nord-ovest della città da oggi è fino al 28 del mese dalle 22 alle 6 è in programma un intervento di manutenzione straordinaria della amica i lavori notturni prevedono il rifacimento del manto stradale lungo viale Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino comporterà la chiusura integrale della strada che collega Piazzale Clodio con via Trionfale in entrambi i sensi di marcia a Torre Spaccata da oggi per lavori è chiusa via dei il tratto da via dei Gabbiani a via delle calandre contestualmente chiuso il tratto di via del Pettirosso tra i civici 1 e 3 deviate le linee 313 e 556 https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
