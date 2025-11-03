Traffico Roma del 03-11-2025 ore 11 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare carreggiata interna code tra gli svincoli Ardeatina e Appia tra le uscite di Tor Bella Monaca e Roma L'Aquila in carreggiata interna code tra le uscite Cassia bis e Salaria E tra gli svincoli nomentane Tiburtina ancora sul raccordo code tra la Roma Napoli e la Appia code per traffico intenso sulla Pontina in direzione Roma da Tor de' Cenci per un incidente stradale e Cantieri traffico intenso sul tratto Urbano della A24 in direzione tangenziale est si segnalano rallentamenti sulle consolari Cassia Flaminia e Salaria da raccordo in direzione centro traffico rallentato sulla Colombo e sul viadotto della Magliana tra Viale Isacco Newton e via del Cappellaccio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
