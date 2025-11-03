Luceverde Roma Bentrovati la polizia locale Ci segnala code per incidente in via Ardeatina all'altezza di via Andrea Millevoi direzione centro altri incidenti in via di Decima in prossimità di via Severino Delogu ed in via della Pisana all'altezza di via Ponte Galeria a Roma Nord trafficate la via Flaminia e via Salaria rispettivamente 3 raccordo e due punti e Villa Spada e la tangenziale sulla lettera lentamente code per traffico tra lo svincolo per via Tiburtina e via Salaria direzione stadio sul tratto Urbano della Roma L'Aquila auto in fila sul Raccordo e la tangenziale in quest'ultima direzione praticata via Aurelia per il raccordo anulare via Aurelia Antica verso Piazza Irnerio su Grande Raccordo Anulare code per traffico in carreggiata esterna tra l'uscita e Casilina e Tiburtina fuori raccordo incidente sulla Pontina con incolonnamenti tra Pomezia e Tor de' Cenci in direzione del grande raccordo anulare Concludiamo con una notizia che riguarda il trasporto ferroviario temporaneamente sospesa la linea roma-velletri tra Lanuvio e Velletri un problema tecnico ad un passaggio a livello è tutto e grazie per l'ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-11-2025 ore 08:30