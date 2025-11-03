Traffico Roma del 03-11-2025 ore 07 | 30
Luceverde Roma Buongiorno per traffico intenso Anche per la presenza di un incidente code sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna tra le uscite Prenestina e Bufalotta code per traffico sulla Flaminia tra il raccordo Il Bivio Tor di Quinto e sulla Salaria code per traffico tra Villa Spada e la tangenziale sul tratto Urbano della Roma L'Aquila auto in fila tra il raccordo anulare la tangenziale e sulla tangenziale code per traffico tra l'uscita Nomentana via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico fuori raccordo incidente sulla Pontina con incolonnamenti tra Pomezia e Tor de' Cenci in direzione al Grande Raccordo Anulare intenso Come di consueto in questione del traffico in città a Roma ed infine la protezione civile regionale comunica allerta gialla per piogge e temporali a Roma e nel Lazio per la giornata di oggi le precipitazioni attese Soprattutto nella zona sud della Regione come sempre raccomandiamo le dovute attenzioni e tutto e grazie per l'ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
