Traffico olimpico Scaramellini rassicura | nessuna deviazione nel centro di Sondrio
Nessuna deviazione del traffico olimpico nel centro di Sondrio. A chiarirlo è stato il sindaco Marco Scaramellini durante l’ultimo consiglio comunale, rispondendo all’interrogazione presentata da Francesco Bettinelli (Sondrio Democratica) sulle possibili ripercussioni della viabilità in vista dei. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
