Traffico Lazio del 03-11-2025 ore 17 | 30
Luceverde Lazio buonasera in provincia di Rieti a causa di un incidente Ci sono rallentamenti sulla statale 471 di Leonessa all'altezza di albaneto nelle due direzioni un altro incidente momentaneamente chiusa la via Aurelia nei pressi di Castel di Guido verso Roma traffico intenso Roma sul Raccordo Anulare Abbiamo infatti rallentamenti con code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino a 24 se sta situazione in carreggiata interna con code dalla Cassia bis alla Salaria e dalla Nomentana alla diramazione di Roma Sud code anche sulla diramazione di Roma sud da Torrenova a Roma Vi ricordo che in centro per accertamenti tecnici su Largo Corrado Ricci dove è crollata una parte della muratura della Torre dei conti è chiusa via Cavour all'altezza di via degli Annibaldi in direzione di Fori Imperiali chiusure stanno interessando anche salita del Grillo l'intero asse di via dei Fori Imperiali da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Roma #CorsadeiSanti ? #1novembre dalle ore 7:00 ? chiusure al traffico lungo il percorso modifiche a 48 linee #bus shorturl.at/iEbWb Waze Lazio #viabiliLAZ - facebook.com Vai su Facebook
Traffico Lazio del 03-11-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio Buongiorno traffico in coda per incidente sulla via Pontina tra Pomezia e Tor de' Cenci in direzione del raccordo anulare passiamo ... Lo riporta romadailynews.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-11-2025 ore 13:25 - Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli per traffico ... Riporta romadailynews.it
Classifica serie A, traffico in testa - Per le prime posizioni la Classifica della Serie A dopo 10 giornate vede in testa 4 squadre, divise da un solo punto. Segnala mondonapoli.it