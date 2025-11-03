Luceverde Lazio buonasera in provincia di Rieti a causa di un incidente Ci sono rallentamenti sulla statale 471 di Leonessa all'altezza di albaneto nelle due direzioni un altro incidente momentaneamente chiusa la via Aurelia nei pressi di Castel di Guido verso Roma traffico intenso Roma sul Raccordo Anulare Abbiamo infatti rallentamenti con code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino a 24 se sta situazione in carreggiata interna con code dalla Cassia bis alla Salaria e dalla Nomentana alla diramazione di Roma Sud code anche sulla diramazione di Roma sud da Torrenova a Roma Vi ricordo che in centro per accertamenti tecnici su Largo Corrado Ricci dove è crollata una parte della muratura della Torre dei conti è chiusa via Cavour all'altezza di via degli Annibaldi in direzione di Fori Imperiali chiusure stanno interessando anche salita del Grillo l'intero asse di via dei Fori Imperiali da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 03-11-2025 ore 17:30