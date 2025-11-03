Traffico Lazio del 03-11-2025 ore 09 | 30

Luceverde Lazio Buongiorno traffico in coda per incidente sulla via Pontina tra Pomezia e Tor de' Cenci in direzione del raccordo anulare passiamo sulla A1 Roma Napoli per segna coda trattati a seguito della rimozione di un incidente avvenuto tra le uscite di anagni-fiuggi e Valmontone in direzione di Roma in provincia di Latina proseguono i lavori sulla via Appia all'interno della galleria tempio di Giove ci troviamo alle porte di Terracina si transita a doppio senso di marcia su unica carreggiata in provincia di Frosinone ricordiamo la chiusura nelle due direzioni di marcia della superstrada Sora Cassino in corrispondenza della galleria capo di pratina superiore Belmonte Castello deviazioni possibili sulla strada provinciale 259 Concludiamo con una notizia che riguarda il trasporto ferroviario temporaneamente sospesa la linea roma-velletri tra Lanuvio e Velletri a causa di un problema tecnico ad un passaggio a livello è tutto e grazie per l'ascolto un servizio alcuna dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

