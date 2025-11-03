Traffico di migranti | operazione dei Carabinieri in Abruzzo

Laverita.info | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli uomini del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Chieti hanno sgominato un’organizzazione criminale dedita all'immigrazione illegale attraverso l’uso fraudolento del decreto flussi. 🔗 Leggi su Laverita.info

