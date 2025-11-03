Traffico di migranti | operazione dei Carabinieri in Abruzzo
Gli uomini del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Chieti hanno sgominato un’organizzazione criminale dedita all'immigrazione illegale attraverso l’uso fraudolento del decreto flussi. 🔗 Leggi su Laverita.info
News recenti che potrebbero piacerti
La riforma del mandato di Europol arriva al voto e fa parte del pacchetto europeo contro il “traffico di migranti”. Le nuove competenze rafforzano la raccolta di dati biometrici e rischiano di criminalizzare la solidarietà - facebook.com Vai su Facebook
Il #Senegal è uno snodo del traffico di #migranti verso l’#Europa, molti finiscono in #Libia, tra prigioni e violenze: “Ci spegnevano le sigarette nelle orecchie, ci bruciavano con il nylon fuso, urlavamo e chiamavano le nostre famiglie”. #PresaDiretta DOMENI - X Vai su X
Operazione dei Carabinieri a Fasano: arresto di un esponente della Sacra Corona Unita - Arrestato a Fasano un esponente di vertice della Sacra Corona Unita, latitante dal 2023. Riporta pugliapress.org
Traffico di migranti, il Ros arresta un egiziano a Frosinone - Due uomini di nazionalità egiziana sono stati arrestati questa mattina, 20 marzo 2025, nel corso di un blitz dei carabinieri del Ros con il supporto del Comando provinciale di Frosinone, ritenuti ... Si legge su ilmessaggero.it
Operazione dei Carabinieri a Reggio Calabria: 9 arresti per traffico di armi - In tutto sono state arrestate nove persone, tutte già note alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la persona. Come scrive it.blastingnews.com