Traffico di droga confermata la misura cautelare al 38enne di Santa Lucia di Serino

Il Tribunale del Riesame di Napoli, nella sua Ottava Sezione, ha respinto la richiesta di annullamento della misura cautelare a carico di un uomo di 38 anni, residente a Santa Lucia di Serino, arrestato lo scorso 9 ottobre dai militari del Nucleo PEF della Guardia di Finanza. L'operazione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

