Area Movie spegne 15 candeline a Lucca Comics & Games 2025 con oltre 50 eventi, anteprime internazionali, ospiti iconici e installazioni immersive che hanno trasformato la città in un set cinematografico a cielo aperto. L'edizione 2025 dell'Area Movie di Lucca Comics & Games si chiude con un grande successo: sei location sold out, star globali, anteprime attesissime e una community che ha risposto con un entusiasmo contagioso. Un compleanno speciale, quello dei 15 anni, celebrato con cinema, serie tv e fan in festa. Dalle icone internazionali alle anteprime: 15 anni di Area Movie L'Area Movie di Lucca comics & Games 2025, curata da QMI, ha portato nel cuore della città oltre 50 appuntamenti e più di 10 anteprime tra grande e piccolo schermo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tra Stranger Things, Hazbin Hotel e The Traitors, l'Area Movie di Lucca Comics 2025 registra un successo