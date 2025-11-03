Tra poco ti raggiungo | quel messaggio su TikTok che poteva trasformarsi in una tragedia

Frosinonetoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A volte basta un dettaglio per capire che dietro uno schermo si nasconde una richiesta d’aiuto. È successo poche ore fa la nostra collega Angela Nicoletti che, controllando i messaggi sul proprio profilo TikTok, si è imbattuta in un commento che le ha gelato il sangue: «Tra poco ti raggiungo».Il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

