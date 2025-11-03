Tra Gubbio e Ternana finisce in pari Un derby infinito e ricco di emozioni

GUBBIO 3 TERNANA 3 GUBBIO (3-4-1-2): Bagnolini; Fazzi, Signorini, Bruscagin; Zallu (st 41’ Di Massimo), Djankpata (st 13’ Rosaia), Carraro (st 35’ Niang), Murru (st 1’ Podda); Saber; Minta, La Mantia (st 35’ Tommasini). All. Di Carlo TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Meccariello, Martella (pt 32’ Maestrelli); Romeo (st 18’ Bianay), Proietti (st 35’ Orellana), Vallocchia, Ndrecka; Garetto; Ferrante (st 18’ Pettinari), Dubickas (st 35’ Leonardi). All. Liverani Arbitro: Gemelli di Messina (Pignatelli-Rinaldi) Marcatori: pt 27’ Carraro, 34’ Maestrelli, 37’ Minta, st 9’ Vallocchia, 46’ Tommasini, 56’ Pettinari Note: corner 3-5; ammoniti: Fazzi, Djankpata, Romeo, Garetto, Bagnolini, Di Carlo, Saber, Signorini; recupero: pt 4’; st 13’. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tra Gubbio e Ternana finisce in pari. Un derby “infinito“ e ricco di emozioni

