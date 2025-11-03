Tra conformismi e autocensure Paolo Crepet indaga il pensiero libero in scena lo spettacolo Il reato di pensare

Paolo Crepet, psichiatra e saggista, giovedì 12 marzo 2026 sarà in scena al Nuovo Teatro Carisport con “Il reato di pensare”. Crepet affronta in questo spettacolo il delicato tema della libertà di pensiero, oggi sempre più limitata da schemi ideologici, autocensure e nuove forme di controllo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

