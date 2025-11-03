Nove padiglioni, un’area esterna di 60mila metri quadrati e un programma di spettacolo, sport e innovazione. Dalle Aquile di Mandello del Lario alle leggendarie bici Colnago di Cambiago, dai ’dischi’ bergamaschi della Brembo alla brianzola Dell’Orto, agli utensili Beta e alle tute Acerbis. L’area di Rho Fiera diventa il centro di gravità permanente dei grandi marchi di moto e bici, lombardi, italiani e mondiali. Che qui scrivono il futuro a due ruote. LA MOBILITÀ URBANA Dopo la sperimentazione del 2023, l’area YUM (Your Urban Mobility) torna per testare oltre 40 tra scooter e quadricicli, anche elettrici, pensati per la mobilità urbana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tra asfalto, sterrato e videogame. Il ritorno al futuro della mobilità