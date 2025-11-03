Tra arte e storia il Castello Estense creato con i bastoncini da gelato e colla a caldo
A volte la passione nasce per caso, da un piccolo gesto quotidiano. Così è stato per Nazzareno Bertelli Motta, originario di Mezzogoro e da ben 35 anni residente a Lagosanto, che ha ricostruito con pazienza e ingegno il Castello Estense di Ferrara utilizzando solamente dei bastoncini da gelato e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
