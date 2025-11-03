Toy Story 5 Woody cambia look! Il dettaglio segreto nelle ultime foto trapelate online

Mentre manca ancora molto all'uscita del sequel al cinema, una nuova promo art svela anche le new entry di questa quinta storia ambientata nel mondo dei giocattoli della Disney Pixar Il prossimo anno Disney e Pixar lanceranno il quinto capitolo della saga di Toy Story, che vedrà Woody e Buzz riuniti dopo la loro separazione al termine della storia precedente. Una nuova immagine sembra anche aver rivelato i nuovi personaggi che faranno compagnia alla coppia protagonista. Grazie a Toonado.com, è emersa una nuova serie di immagini promozionali del prossimo Toy Story 5, che saranno utilizzate per diversi modelli di magliette in uscita. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Toy Story 5, Woody cambia look! Il dettaglio segreto nelle ultime foto trapelate online

Scopri altri approfondimenti

Guardate le prime immagini ufficiali di Woody e Buzz: ecco che aspetto avranno nel quinto capitolo della saga di Toy Story. https://cinema.everyeye.it/notizie/toy-story-5-svelate-prime-immagini-ufficiali-woody-buzz-lightyear-834895.html?utm_medium=Socia - facebook.com Vai su Facebook

Toy Story 5: le reazioni alle prime proiezioni del film! - Dopo una serie di delusioni al botteghino, la Disney spera di tornare ai suoi punti di forza, e infatti Toy Story 5 arriverà nel 2026. Da cinefilos.it

Toy Story 5: prime reazioni positive, stando alle parole di chi ha partecipato alla proiezione di test - Woody e Buzz tornano nel 2026 per affrontare un nuovo nemico: il tablet Lilypad. Riporta drcommodore.it

Toy Story 5, confermato il quinto capitolo del film Pixar: torneranno anche Woody e Buzz - La Pixar conferma la realizzazione di Toy Story 5, il quinto capitolo della saga che vedrà anche il ritorno di Woody Buzz. Lo riporta fanpage.it