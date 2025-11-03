Tour della Lombardia a base di furti in casa | arrestati due quarantenni

Milano, 3 novembre 2025 – Furti in (breve) trasferta. Gli agenti della polizia di Stato di Milano, coordinati dai pm della procura della Repubblica di Busto Arsizio, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di due cittadini albanesi di 42 e 45 anni, residenti in provincia di Milano, ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione commessi nelle provincie di Varese, Como e Monza Brianza nei mesi di febbraio e marzo 2025. L’attività di indagine condotta dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Milano ha preso il via dalla segnalazione sui social network di un furto consumato in provincia di Como e ha portato gli investigatori a rintracciare, in provincia di Milano, un’autovettura utilizzata dagli indagati per mettere a segno i furti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tour della Lombardia a base di furti in casa: arrestati due quarantenni

