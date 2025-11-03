Bologna, 3 novembre 2025 – Prosciutti, mortadelle, formaggio grattugiato, latticini, conserve di pomodoro, per un totale di 13mila chili di prodotti alimentari, per un valore di oltre 90mila euro, sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas a seguito di un controllo in un pastificio che ha portato alla scoperta di un magazzino privo della prevista notifica sanitaria. Razzia notturna di Parmigiano nel caseificio Pessime condizioni igieniche nel capannone. Il capannone, di oltre 500 metri quadri, abusivamente allestito, usato per stoccare decine di tonnellate di alimenti, è stato scoperto a poche centinaia di metri dall’impianto produttivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tortellini, mortadelle e formaggi tra pneumatici e insetti: sequestro da 13 tonnellate nel pastificio di Bologna