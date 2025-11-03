Torrecuso raid notturno ad un’azienda vitivinicola | indagini in corso

Tempo di lettura: 2 minuti Nella notte scorsa ignoti hanno colpito l ’azienda vinicola Il Poggio di Torrecuso, di proprietà del commissario regionale della CIA Campania e presidente di CIA Benevento, Carmine Fusco. Un gesto vile e increscioso che ferisce non solo un imprenditore agricolo stimato e appassionato, ma l’intero mondo agricolo campano, fondato sul lavoro, sulla dedizione e sui sacrifici quotidiani delle famiglie che lo animano. La solidarietà: La CIA Agricoltori Italiani Campania, insieme a tutti i presidenti provinciali, dirigenti e funzionari ed iscritti, ha espresso profonda solidarietà a Carmine Fusco e alla sua famiglia, colpiti da un episodio che rappresenta l’ennesimo duro colpo a chi ogni giorno lavora con impegno per far crescere l’agricoltura del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

