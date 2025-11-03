Torre dei Conti simbolo medievale ai Fori Imperiali | il restauro e i lavori di messa in sicurezza

3 nov 2025

La storica fortezza dei Conti di Segni, tra i monumenti più imponenti della Roma medievale, è al centro di un intervento di restauro e consolidamento durante i quali è avvenuto il cedimento. L'obiettivo è restituirla in sicurezza alla città e ai visitatori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

