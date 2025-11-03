Torre dei Conti simbolo medievale ai Fori Imperiali | il restauro e i lavori di messa in sicurezza
La storica fortezza dei Conti di Segni, tra i monumenti più imponenti della Roma medievale, è al centro di un intervento di restauro e consolidamento durante i quali è avvenuto il cedimento. L'obiettivo è restituirla in sicurezza alla città e ai visitatori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Crollata una parte della Torre dei Conti a Roma, ecco dove si trova - facebook.com Vai su Facebook
Roma, crolla la Torre dei Conti ai Fori Imperiali: quattro persone sotto le macerie - Crollo parziale della Torre dei Conti a Roma: quattro persone estratte dalle macerie, una è grave. Segnala affaritaliani.it
Crolla parte della Torre dei Conti al centro di Roma: quattro feriti, si scava tra le macerie - È crollata una parte della Torre dei Conti, struttura medievale nel pieno centro di Roma. Da fanpage.it