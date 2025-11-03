Torre dei Conti secondo crollo travolge i pompieri durante i soccorsi | un operaio sotto le macerie un altro grave in ospedale

Leggo.it | 3 nov 2025

È crollata una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, nel cuore di Roma. Il crollo si è verificato in due. 🔗 Leggi su Leggo.it

torre dei conti secondo crollo travolge i pompieri durante i soccorsi un operaio sotto le macerie un altro grave in ospedale

© Leggo.it - Torre dei Conti, secondo crollo travolge i pompieri durante i soccorsi: un operaio sotto le macerie, un altro grave in ospedale

