Torre dei Conti secondo crollo durante i soccorsi | un operaio sotto le macerie si complica il salvataggio
È crollata una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, nel cuore di Roma. Il crollo si è verificato in. 🔗 Leggi su Leggo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La Torre dei Conti ai via dei Fori Imperiali, a Roma, è parzialmente crollata. Erano in corso dei lavori di ristrutturazione della torre. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia di Roma Capitale e sono in corso le verifiche per capire se ci siano persone coinv Vai su Facebook
#ultimora Crolla una parte della Torre dei Conti nel centro di #Roma - Notizie - Ansa.it - X Vai su X
Il momento del secondo crollo della torre dei Conti ai Fori Imperiali: il video - È crollata questa mattina a Roma una parte della Torre dei Conti, in via dei Fori Imperiali, coinvolgendo quattro operai impegnati nei lavori di ristrutturazione della struttura. Si legge su video.corriere.it
Paura a Roma: secondo crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. Operaio ancora sotto macerie - Parziale crollo della Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci a Roma, ai Fori Imperiali, che è in stato di ristrutturazione. Segnala msn.com
Crollo Torre dei Conti a Roma: «Quattro persone soccorse dai vigili del fuoco» - Un grave incidente ha colpito il centro di Roma: una parte della Torre dei Conti è crollata questa mattina intorno alle 11:30 in largo Corrado Ricci, una delle aree storiche ... Da ilmessaggero.it