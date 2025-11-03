Torre dei Conti secondo crollo durante i soccorsi | un operaio sotto le macerie si complica il salvataggio

Leggo.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È crollata una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, nel cuore di Roma. Il crollo si è verificato in. 🔗 Leggi su Leggo.it

torre dei conti secondo crollo durante i soccorsi un operaio sotto le macerie si complica il salvataggio

© Leggo.it - Torre dei Conti, secondo crollo durante i soccorsi: un operaio sotto le macerie, si complica il salvataggio

Altri contenuti sullo stesso argomento

torre conti secondo crolloIl momento del secondo crollo della torre dei Conti ai Fori Imperiali: il video - È crollata questa mattina a Roma una parte della Torre dei Conti, in via dei Fori Imperiali, coinvolgendo quattro operai impegnati nei lavori di ristrutturazione della struttura. Si legge su video.corriere.it

torre conti secondo crolloPaura a Roma: secondo crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. Operaio ancora sotto macerie - Parziale crollo della Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci a Roma, ai Fori Imperiali, che è in stato di ristrutturazione. Segnala msn.com

torre conti secondo crolloCrollo Torre dei Conti a Roma: «Quattro persone soccorse dai vigili del fuoco» - Un grave incidente ha colpito il centro di Roma: una parte della Torre dei Conti è crollata questa mattina intorno alle 11:30 in largo Corrado Ricci, una delle aree storiche ... Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Torre Conti Secondo Crollo