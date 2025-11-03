Torre dei Conti Mosca | L’Italia crollerà tutta spreca i soldi finanziando Kiev
(Adnkronos) – "Finché il governo italiano sperpererà i soldi dei contribuenti, l'Italia crollerà, dall'economia alle torri". Lo ha dichiarato sul proprio canale Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, commentando il cedimento che ha interessato la Torre dei Conti ai Fori Imperiali. "A titolo di promemoria, a maggio di quest'anno il ministero degli . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche questi approfondimenti
Parziale crollo della Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci a Roma, ai Fori Imperiali, che è in stato di ristrutturazione. Due operai sono stati estratti dalle macerie, uno di loro sarebbe ferito: si tratta di un 64enne, che ha riportato un trauma cranico. Durante le op - facebook.com Vai su Facebook
Roma: crollo parziale della Torre dei Conti ai Fori Imperiali - ilmetropolitano.it/2025/11/03/rom… #ilmetropolitano - X Vai su X