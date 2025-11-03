Torre dei Conti Mosca | L’Italia crollerà tutta spreca i soldi finanziando Kiev

Webmagazine24.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Finché il governo italiano sperpererà i soldi dei contribuenti, l'Italia crollerà, dall'economia alle torri". Lo ha dichiarato sul proprio canale Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, commentando il cedimento che ha interessato la Torre dei Conti ai Fori Imperiali. "A titolo di promemoria, a maggio di quest'anno il ministero degli . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Torre Conti Mosca L8217italia