Torre dei Conti l’affondo di Mosca | L’Italia crollerà tutta se continua a finanziare l’Ucraina

Quotidiano.net | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 3 novembre 2025 - L'intera economia italiana crollerà  se il Paese continuerà a sostenere l'Ucraina. E’ l’affondo della portavoce del   ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che aggancia il suo ragionamento alla notizia   del crollo parziale della Torre dei Conti a Roma. "Ricordo che a maggio di quest'anno il ministero degli Esteri italiano ha riferito che 'il sostegno italiano all'Ucraina, compreso l'aiuto militare e in contributi versati attraverso i meccanismi Ue, ammonta a circa 2,5 miliardi di euro, di cui circa un miliardo per i rifugiati, 310 milioni per il sostegno al bilancio statale e 93 milioni per attività umanitarie’ - scrive Zakharova su Telegram - Finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti, l'Italia crollerà tutta: dall'economia alle torri". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

