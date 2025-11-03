Torre dei Conti la Russia attacca | Italia crollerà tutta spreca soldi finanziando Ucraina

Periodicodaily.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Finché il governo italiano sperpererà i soldi dei contribuenti, l'Italia crollerà, dall'economia alle torri". Sono le parole della portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova che sul proprio canale Telegram commenta il cedimento che ha interessato la Torre dei Conti ai Fori Imperiali, a Roma. Il crollo viene associato alla carenza di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

torre conti russia attaccaCrolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata - Il nuovo crollo è stato preceduto da una pioggia di calcinacci, ch ... Segnala msn.com

torre conti russia attaccaNuovi crolli alla Torre dei Conti ai Fori Imperiali - Operaio ancora sotto macerie Anatomia di una guerra fallita – Perché la Russia era destinata a perdere Totti- Riporta msn.com

torre conti russia attaccaRoma, crollata parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: un operaio sotto le macerie - Due operai sono stati estratti vivi dalle macerie: uno è stato portato in codice rosso al San Giovanni. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Torre Conti Russia Attacca