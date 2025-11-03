Torre dei Conti la ferita nel cuore di Roma | doppio crollo durante il restauro PNRR operai coinvolti e indagine aperta

La Torre dei Conti ha ceduto due volte, nel giro di poche ore, nel punto più sensibile dei Fori Imperiali. Una prima porzione della muratura è crollata in tarda mattinata mentre erano in corso lavori di consolidamento; un secondo cedimento, più interno, è avvenuto mentre i Vigili del Fuoco stavano operando sull’edificio con autoscale. L’area . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Torre dei Conti, la ferita nel cuore di Roma: doppio crollo durante il restauro PNRR, operai coinvolti e indagine aperta

