Torre dei Conti il video del secondo cedimento | crolla la parte sommitale della struttura
Poco prima delle 13 un secondo cedimento ha interessato la Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci. Il crollo ha coinvolto i vigili del fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza la torre medievale dopo il primo incidente che si è verificato nella tarda mattinata di lunedì 3 novembre. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
