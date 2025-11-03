Torre dei Conti il video del secondo cedimento | crolla la parte sommitale della struttura

Poco prima delle 13 un secondo cedimento ha interessato la Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci. Il crollo ha coinvolto i vigili del fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza la torre medievale dopo il primo incidente che si è verificato nella tarda mattinata di lunedì 3 novembre. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

