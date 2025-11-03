Torre dei Conti | il video dei due crolli Via al salvataggio dell' operaio intrappolato | È in vita
Paura e sconcerto ne cuore di Roma per il crollo della Torre dei Conti, vicino ai Fori Imperiali: una parte dell'edificio storico su cui è in corso un importante intervento di ristrutturazione finanziato con i fondi del Pnrr, è franata intorno alle 11.30. Alle 12.50 un secondo crollo quando erano già in corso i soccorsi. Siamo in largo Corrado Ricci, tra Colosseo e Fori. Due operai sono stati estratti vivi dalle macerie dopo il primo crollo: uno è stato portato in codice rosso al San Giovanni. Un terzo operaio si trova ancora sotto le macerie ma è vigile e risponde ai Vigili del fuoco. Altri tre operai sono rimasti bloccati in alto dopo il crollo e sono in sicurezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it
