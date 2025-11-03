Torre dei Conti il prefetto | La persona intrappolata ha dato segnali

AGI - "Sono in corso delle operazioni dei vigili del fuoco e della protezione civile perchè nella Torre dei Conti c'è una persona che è intrappolata dentro, e di cui non sappiamo le condizioni. Sappiamo che è ancora in vita, era stata prima localizzata dai soccorritori ma purtroppo c'è stato un crollo". E' l'aggiornamento fornito dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini, sul luogo del crollo parziale della Torre. "Questa persona ha dato segnali. Mentre stavano facendo il primo intervento i Vigili del fuoco sono riusciti a mettere delle protezioni, quindi l'hanno preservata dall'ulteriore crollo". 🔗 Leggi su Agi.it

