Torre dei Conti il mistero della torre unica al mondo che ha resistito 800 anni a Roma fino a oggi
Nel cuore di Roma, all’incrocio tra via Cavour e via dei Fori Imperiali, si erge da secoli una testimonianza silenziosa del potere medievale: la Torre dei Conti. Questo imponente edificio, situato nel rione Monti presso largo Corrado Ricci, rappresenta uno degli esempi più significativi dell’architettura fortificata della città eterna, sebbene oggi appaia come una versione ridotta della sua maestosità originale. La torre è tornata drammaticamente alla cronaca: una porzione della struttura, infatti, è parzialmente crollata durante lavori di ristrutturazione. L’area circostante è stata immediatamente evacuata e transennata, con il traffico veicolare e pedonale interdetto nel tratto interessato. 🔗 Leggi su Cultweb.it
