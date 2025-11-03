Torre dei Conti dopo il crollo si indaga per disastro colposo L' operaio intrappolato sotto le macerie è ancora vivo e comunica con i soccorritori

«Al momento c'è una persona che è intrappolata ma abbiamo delle evidenze che sia ancora in vita. C'è in corso ogni sforzo per cercare di salvarlo. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Torre dei Conti, dopo il crollo si indaga per disastro colposo. L'operaio intrappolato sotto le macerie è ancora vivo e comunica con i soccorritori

