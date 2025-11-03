Torre dei Conti da simbolo del potere papale al doppio crollo

Cdn.ilfaroonline.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 3 novembre 2025 – La Torre dei Conti in Largo Corrado Ricci a Roma, crollata parzialmente questa mattina, è un esempio delle case-torri della Roma medievale, dimore e fortezze delle famiglie baronali e delle autorità ecclesiastiche. Costruito sui resti di una delle quattro esedre del Tempio della Pace forse già nel IX secolo, l’edificio fu fatto ampliare nel 1203 su disegno dell’architetto Marchionne Aretino. A decidere l’ampliamento, per la sua famiglia, i conti di Segni, fu papa Innocenzo III. La Torre fu rivestita con lastre di travertino provenienti dai Fori Imperiali, poi asportate nel tardo Cinquecento in occasione della costruzione di Porta Pia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

