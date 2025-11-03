Torre dei Conti crolla ai Fori Imperiali di Roma durante ristrutturazione persone estratte vive dalle macerie

Crollata una parta della Torre dei Conti ai Fori Imperiali, nel pieno centro di Roma: estratte vive 4 persone da sotto le macerie. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

torre conti crolla foriRoma, crolla Torre dei Conti ai Fori Imperiali: operaio ferito sotto le macerie - Stando agli ultimi aggiornamenti, un operaio sarebbe rimasto ferito sotto le macerie. Come scrive msn.com

torre conti crolla foriRoma, crollo ai Fori Imperiali: caduta una parte della Torre dei Conti. «Persone sotto le macerie» - Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro Storico sono intervenute in Largo Corrado Ricci, dove ... Scrive msn.com

Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori imperiali: persone bloccate sotto le macerie - 20 di oggi 3 novembre è crollata parte della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, attualmente in ristrutturazione. Scrive roma.corriere.it

