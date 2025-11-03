Torre dei Conti crolla ai Fori Imperiali di Roma durante ristrutturazione persone estratte vive dalle macerie
Crollata una parta della Torre dei Conti ai Fori Imperiali, nel pieno centro di Roma: estratte vive 4 persone da sotto le macerie. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Hanno bocciato il Ponte sullo Stretto. E il governo? Ha deciso di fregarsene. Invece di fermarsi davanti alle diverse contestazioni della Corte dei Conti, Meloni e Salvini si sono riuniti d’urgenza a Palazzo Chigi per dire solo una cosa: “Andiamo avanti lo stesso” - facebook.com Vai su Facebook
Roma, crolla Torre dei Conti ai Fori Imperiali: operaio ferito sotto le macerie - Stando agli ultimi aggiornamenti, un operaio sarebbe rimasto ferito sotto le macerie. Come scrive msn.com
Roma, crollo ai Fori Imperiali: caduta una parte della Torre dei Conti. «Persone sotto le macerie» - Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro Storico sono intervenute in Largo Corrado Ricci, dove ... Scrive msn.com
Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori imperiali: persone bloccate sotto le macerie - 20 di oggi 3 novembre è crollata parte della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, attualmente in ristrutturazione. Scrive roma.corriere.it