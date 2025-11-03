Torre dei Conti crolla ai Fori Imperiali di Roma durante ristrutturazione operaio sotto le macerie | è grave
Crollata una parta della Torre dei Conti ai Fori Imperiali, nel pieno centro di Roma: operaio estratto vivo da sotto le macerie. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Hanno bocciato il Ponte sullo Stretto. E il governo? Ha deciso di fregarsene. Invece di fermarsi davanti alle diverse contestazioni della Corte dei Conti, Meloni e Salvini si sono riuniti d’urgenza a Palazzo Chigi per dire solo una cosa: “Andiamo avanti lo stesso” - facebook.com Vai su Facebook
Roma, crolla Torre dei Conti ai Fori Imperiali: operaio ferito sotto le macerie - Stando agli ultimi aggiornamenti, un operaio sarebbe rimasto ferito sotto le macerie. Segnala msn.com
Roma, crolla la Torre dei Conti ai Fori Imperiali: operai estratti vivi - La Torre dei Conti ai via dei Fori Imperiali, a Roma, è parzialmente crollata. Secondo iltempo.it
Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori imperiali: persone bloccate sotto le macerie - L'intervento dei vigili del fuoco: quattro operai sono stati soccorsi e salvati dalle macerie ... Lo riporta roma.corriere.it