Torre dei Conti al via l' aspirazione dei detriti

AGI - Grazie ai mezzi speciali sopraggiunti a Largo Corrado Ricci, poco dopo le 16 è iniziata l'aspirazione dei detriti dalla finestra da dove stamattina, poco prima del secondo crollo della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali, si era tentato di estrarre l'ultimo operaio, ancora all'interno della struttura. Il tubo di aspirazione è tenuto da un gancio gru e una squadra dei vigili del fuoco segue da vicino l'intervento. In aria anche un drone sorveglia dall'alto le lente operazioni di recupero. Prima di procedere con l'operazione di aspirazione, i vigili del fuoco hanno dovuto abbattere un lampione per creare maggiore spazio di manovra e consentire l'avvicinamento dei camion aspiranti impegnati nella rimozione dei detriti. 🔗 Leggi su Agi.it

