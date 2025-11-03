Torre dei Conti al via l' aspirazione dei detriti
AGI - Grazie ai mezzi speciali sopraggiunti a Largo Corrado Ricci, poco dopo le 16 è iniziata l'aspirazione dei detriti dalla finestra da dove stamattina, poco prima del secondo crollo della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali, si era tentato di estrarre l'ultimo operaio, ancora all'interno della struttura. Il tubo di aspirazione è tenuto da un gancio gru e una squadra dei vigili del fuoco segue da vicino l'intervento. In aria anche un drone sorveglia dall'alto le lente operazioni di recupero. Prima di procedere con l'operazione di aspirazione, i vigili del fuoco hanno dovuto abbattere un lampione per creare maggiore spazio di manovra e consentire l'avvicinamento dei camion aspiranti impegnati nella rimozione dei detriti. 🔗 Leggi su Agi.it
Il secondo crollo della Torre dei Conti nel centro di Roma, è avvenuto poco prima delle 13:00, dopo un'ora dal primo crollo. Il nuovo cedimento ha generato un'enorme colonna di fumo e la paura delle persone che erano accorse I pm di Roma hanno aperto un
Crollo Torre dei Conti a Roma: Quattro operai soccorsi, uno in codice rosso. Un altro sarebbe intrappolato. Illesi i Vigili del Fuoco nel secondo crollo. L Procura di Roma indaga per lesioni colpose.
Torre dei Conti ai Fori Imperiali, la storia: dalle lodi di Petrarca all'uso come fienile - I 29 metri circa che vediamo oggi costituiscono soltanto il basamento della torre che in origine doveva superare i 50