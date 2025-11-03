Torre dei Conti ai Fori Imperiali di Roma il video del primo crollo e le immagini del secondo cedimento
Due crolli hanno interessato la Torre dei Conti ai Fori Imperiali di Roma: le immagini dei due cedimenti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Scopri altri approfondimenti
Paura in centro a Roma, vicino ai Fori imperiali. Intorno alle 11.20 è crollata parte della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, attualmente in ristrutturazione. Secondo le prime informazioni ci sarebbero delle persone bloccate sotto le macerie. Pattuglie della p Vai su Facebook
Crolla la Torre dei Conti ai Fori Imperiali di Roma: si scava per cercare persone sotto le macerie - X Vai su X
Crolla la Torre dei Conti ai Fori Imperiali: quattro persone estratte sotto le macerie, uno è grave - È crollata una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, nel cuore di Roma. Si legge su leggo.it
Roma, crollo ai Fori Imperiali: caduta una parte della Torre dei Conti. «Persone sotto le macerie» - Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro Storico sono intervenute in Largo Corrado Ricci, dove intorno alle 11. msn.com scrive
A Roma crolla la struttura della Torre dei Conti: quattro operai estratti vivi dalle macerie - Crolla la Torre dei Conti a Roma: struttura si sgretola, persone sotto le macerie e soccorsi in azione. Riporta notizie.it