Torre dei Conti a Roma un restauro da 6,9 milioni
Il crollo di una parte della Torre dei Conti, nel cuore di Roma, è avvenuto mentre erano in corso lavori di restauro. L'intervento da 6,9 milioni di euro, finanziato con fondi Pnrr, aveva ad oggetto il recupero strutturale, il restauro, la messa in sicurezza e la salvaguardia della torre medievale e della sua parte ipogea. Tali interventi, almeno nei progetti, erano propedeutici alla valorizzazione del bene e alla sua fruizione da parte del pubblico (cittadini e turisti), in particolare come sede museale dedicata alle fasi più recenti dei Fori Imperiali e Centro Servizi dell'Area Archeologica Centrale.
