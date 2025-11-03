AGI - Il crollo di una parte della Torre dei Conti, nel cuore di Roma, è avvenuto mentre erano in corso lavori di restauro. L'intervento da 6,9 milioni di euro, finanziato con fondi Pnrr, aveva ad oggetto il recupero strutturale, il restauro, la messa in sicurezza e la salvaguardia della torre medievale e della sua parte ipogea. Tali interventi, almeno nei progetti, erano propedeutici alla valorizzazione del bene e alla sua fruizione da parte del pubblico (cittadini e turisti), in particolare come sede museale dedicata alle fasi più recenti dei Fori Imperiali e Centro Servizi dell'Area Archeologica Centrale. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Torre dei Conti a Roma, un restauro da 6,9 milioni