Tornano i tacchi di una volta | il legno è la tendenza 2025 che mette radici nello stile
N on solo tacco a spillo: la nuova stagione preferisce mettere radici. Letteralmente. Il tacco in legno torna protagonista dell’Autunno Inverno 2025-2026, tra passerelle e collezioni che ne riscoprono l’anima più autentica: quella solida, materica e con un pizzico di ironia vintage. Scarpe bicolore: come abbinare le décolleté di tendenza X Da Tod’s a Michael Kors, da Vivienne Westwood fino a Prada e Dries Van Noten, il legno si insinua nelle forme più disparate: blocchi scultorei, tacchi a coppa, coni torniti e strutture naturali che sembrano uscite da un laboratorio di design più che da un calzaturificio. 🔗 Leggi su Iodonna.it
