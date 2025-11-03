Torna Retrograde il ' garage sale' con oltre 90mila capi per tutte le tasche a partire da 1 euro

Sabato 8 e domenica 9 novembre al Superstudio di via Tortona arriva Retrograde, il garage sale più grande d’Europa firmato East Market.Ad attendere i visitatori, due giorni dedicati all’abbigliamento vintage e second hand in tutte le sue forme, in uno spazio di 1000 MQ interamente dedicato alla. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Due giorni dedicati all’abbigliamento vintage e second hand in tutte le sue forme, questo è Retrograde il garage sale più grande d’Europa firmato East Market che torna sabato 8 e domenica 9 novembre presso il Superstudio di Via Tortona. ... #italoblogger #R - facebook.com Vai su Facebook

Torna Retrograde, il garage sale di East Market dedicato all’abbigliamento vintage - X Vai su X

Torna Retrograde, il garage sale di East Market dedicato all’abbigliamento vintage - Due giorni dedicati all’abbigliamento vintage e second hand in tutte le sue forme, questo è Retrograde il garage sale più grande d’Europa firmato East Market che torna sabato 8 e domenica 9 novembre. Secondo corrierenazionale.it

Retrograde ed East Market - Sabato 8 e domenica 9 novembre, dalle 10 alle 20, torna Retrograde, il garage sale più grande d’Europa firmato East Market, ospitato negli spazi del Superstudio di via Tortona a Milano. Lo riporta ilgiorno.it

Retrograde, garage sale di East Market dedicato all'abbigliamento vintage e second hand - 00, negli spazi del Superstudio Più, in via Tortona 27 a Milano , torna l'appuntamento con Retrograde, il garage sale di East Market dedicato ... Secondo mentelocale.it