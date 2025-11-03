Torna lo spettacolo di Bartelloni su De André

Cascina, 3 novembre 2025 - Reduci dalla presentazione in anteprima all’ultimo Salone Internazionale del Libro di Torino lo scorso maggio e da un lungo tour di presentazioni che li ha visti far tappa, fra l’altro, al Museo di Viadelcampo29rosso di Genova (ente che ha anche patrocinato il volume), tornano in zona pisana Fabrizio Bartelloni e il suo Al vostro posto non ci so stare – Dei delitti e delle pene secondo Fabrizio De André (Pacini editore, 2025), che domenica 9 novembre alle 18 saranno ospiti della rassegna “Libri lungo le mura”, organizzata dal Comune di Cascina con il sostegno della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

