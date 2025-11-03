Torna l’Estate di San Martino | alta pressione e clima mite le previsioni meteo della prossima settimana

Fanpage.it | 3 nov 2025

Dopo il maltempo del weekend, sull’Italia torna il sole con l’arrivo dell’Estate di San Martino. Un campo di alta pressione garantirà tempo stabile e clima mite fino a giovedì, poi nel weekend possibile aumento della nuvolosità, ma senza piogge significative. 🔗 Leggi su Fanpage.it

