Torna la Tattoo convention a Piacenza | nuova location al Laboratorio Aperto

Ilpiacenza.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Piacenza Tattoo Convention è rinviata al weekend di sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026. Dopo sette anni di assenza, torna la manifestazione dedicata all’arte del tatuaggio che si svolgerà per la prima volta all’interno del "Laboratorio Aperto" di Piacenza, in piazza Alessandro Casali 10. La. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

