Torna la Maratona di Ravenna è la 26esima edizione | tre giorni di iniziative eventi e sport

Ravennatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un weekend interamente dedicato allo sport, alla città e alle emozioni condivise. Ravenna è pronta ad accogliere la 26esima edizione della Maratona di Ravenna Città d’Arte, con tanti appuntamenti nel segno del benessere, della partecipazione e dell’amicizia.Da venerdì 7 novembre si aprirà il fine. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

