Torna la Maratona di Ravenna è la 26esima edizione | tre giorni di iniziative eventi e sport
Un weekend interamente dedicato allo sport, alla città e alle emozioni condivise. Ravenna è pronta ad accogliere la 26esima edizione della Maratona di Ravenna Città d’Arte, con tanti appuntamenti nel segno del benessere, della partecipazione e dell’amicizia.Da venerdì 7 novembre si aprirà il fine. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
La mezza maratona torna a Empoli! Una mattinata di colori, sport e divertimento. Grazie a Maurizio Bottoni e alla Link per aver organizzato. - facebook.com Vai su Facebook
Torna la Neapolis Marathon, gara sulla distanza dei 42,195 km con partenza e arrivo in Piazza del Plebiscito. Domenica 19 ottobre si correrà anche la mezza maratona e una gara non competitiva di 11 km. Leggi sul sito - X Vai su X
Maratona di Ravenna: torna “Correndo senza frontiere”, la corsa per tutti - Domenica 9 novembre torna a Ravenna l’iniziativa "Correndo senza frontiere", evento di inclusione sociale inserito nella Maratona di Ravenna Città d’Arte. Segnala ravennanotizie.it
Maratona di Ravenna 2025: orari e appuntamenti - Tutto pronto in città per il weekend della 26esima edizione. Si legge su ravenna24ore.it
Nuova Rinascita Ravenna protagonista alla Mezza maratona - Ennesima giornata ricca di soddisfazioni per la Nuova Rinascita Ravenna, protagonista al Campionato Italiano di Mezza Maratona categoria Allievi disputatosi a Pordenone. Da ilrestodelcarlino.it