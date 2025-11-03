Torna il caldo Meteo l’annuncio di Giuliacci | stop all’autunno

Secondo le previsioni di Mario Giuliacci, il mese di novembre potrebbe sorprendere tutti gli italiani con un andamento meteorologico inaspettato. Passano le settimane, l’inverno si avvicina e aumentano le probabilità di assistere alle prime irruzioni di aria gelida provenienti dalle alte latitudini. Tuttavia, la prima parte del mese potrebbe riservarci uno scenario completamente diverso: non il freddo tanto atteso, ma un periodo di caldo anomalo, quasi fuori stagione, che farà sembrare di essere tornati indietro di un mese. >> “Mi sento una cacca”. Maria De Filippi, la figuraccia e le scuse in pubblico: ha esagerato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it